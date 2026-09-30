"No se afirma la privamera": Volverá el calor este jueves, pero el viernes podría volver a llover en Santiago

30 sept. 2026 - 08:01 hrs.

¿Qué pasó?

Sol, algunas gotas, calor y nuevamente lluvia. Así se perfila el comienzo de octubre en Santiago, pero el cambio más llamativo no estaría solo en los próximos días: el pronóstico anticipa una semana marcada por condiciones muy variables, con chubascos y hasta posibles tormentas eléctricas.

Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Mega, describió este escenario como una primavera que todavía no logra afirmarse, con cambios que incluso podrían darse dentro de una misma jornada. “Como que no se afirma la primavera, señoras y señores”, comentó.

El calor del jueves

Después de una jornada de miércoles que todavía podría dejar algunas gotas durante la mañana, el jueves aparecerá como la excepción dentro de un inicio de octubre marcado por la inestabilidad.

“Mañana jueves habrá escasa nubosidad durante el día y parcial de nuevo en la tarde. O sea, habrá un momento en que casi esté despejado mañana, y ahí el termómetro llegará a 27°C a 28°C. Y se marca como el oasis en el desierto, como la excepción a un inicio de octubre que va a ser bien inestable”, explicó Sepúlveda.

El viernes volverán las lluvias

El panorama cambiará nuevamente el viernes con la llegada de un nuevo sistema frontal a la zona central. En Santiago, la jornada podría combinar precipitaciones, claros de sol y viento.

“Va a estar todo el día inestable. Pueden caer unos goterones al amanecer, 10 de la mañana tener sol, a las 12 otros goterones, luego tener sol y en la tarde-noche ya una lluvia constante, más continua”, detalló el periodista especializado en meteorología.

De todos modos, para ese día no se esperan bajas temperaturas, ya que las precipitaciones caerían con una máxima de 19°C.

La próxima semana también estará marcada por la inestabilidad

El escenario tampoco se estabilizaría después del viernes. Para la próxima semana se anticipan nuevos episodios de precipitaciones, aunque puntuales y con bajos montos de agua para Santiago.

“Y fíjense que la próxima semana, aquí nos adelantamos siempre, va a ser súper inestable. Vamos a tener todos los días la probabilidad de que pase algo, por ejemplo, el lunes en la tarde podría caer agüita, pero son poquitos para Santiago”, señaló Sepúlveda.

El panorama podría repetirse durante distintas jornadas, con momentos de lluvia que darían paso nuevamente a períodos de sol.

“Insisto, no son lluvias que desde el punto de vista de acumulación puedan generar afectación en la ciudad. Pero la próxima semana se ve así, como el viernes: puede caer un goterón, puede caer un milímetro, después sale el sol. Va a estar súper tropicalón. No sé cómo voy a calificarlo, pero es que es extraño”, agregó.

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