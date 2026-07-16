Intensas lluvias inundan calles de Ovalle: Municipio instala motobombas ante pronóstico de nuevas precipitaciones

16 jul. 2026 - 22:44 hrs.

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¿Qué pasó?

Las intensas lluvias registradas durante la tarde de este jueves provocaron anegamientos en distintos puntos de Ovalle, región de Coquimbo, siendo uno de los más complejos la intersección de las calles Benavente y Tocopilla, en pleno centro de la comuna.

En el lugar, el agua acumulada superó los 30 centímetros de profundidad, por lo que personal municipal debió cortar el tránsito e instalar motobombas para evacuar el agua.

Alcalde explicó por qué se produce el anegamiento

El alcalde de Ovalle, Héctor Vega, señaló a Meganoticias que esta inundación es un problema recurrente debido a que el colector del sector "es muy antiguo" y no tiene la capacidad suficiente para evacuar el agua caída.

"Lo que hicimos fue una solución provisoria donde se instalaron una motobomba y una electrobomba con mayor capacidad, pero vemos que tampoco da la capacidad. Mañana vamos a tratar de instalar tres motobombas más", afirmó.

Preocupan las nuevas lluvias

La autoridad comunal indicó que la principal inquietud apunta a las precipitaciones pronosticadas para los próximos días, ya que podrían agravar la situación tanto en el radio urbano como en sectores rurales de la comuna.

Asimismo, llamó a los habitantes de localidades que podrían quedar aisladas por el aumento del caudal de quebradas y esteros a abastecerse con anticipación ante la posibilidad de permanecer varios días sin conexión con la ciudad.

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