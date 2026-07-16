Muere "MJ" Shannon, abuela del clan Kardashian

16 jul. 2026 - 23:05 hrs.

¿Qué pasó?

La familia Kardashian-Jenner atraviesa un momento de duelo tras la muerte de Mary Jo Shannon, conocida como "MJ", abuela de las hermanas Kardashian y madre de Kris Jenner.

La noticia fue dada a conocer por la propia empresaria a través de sus redes sociales.

Shannon fue una figura cercana para varias generaciones de la familia y también se hizo conocida entre los seguidores del clan por sus apariciones en los realities Keeping Up with the Kardashians y, más recientemente, The Kardashians.

El emotivo adiós de Kris Jenner y Kim Kardashian

Kris Jenner confirmó el fallecimiento de su madre mediante una publicación en Instagram, donde compartió una fotografía de ambas años atrás y un mensaje de despedida:

"Hoy nos hemos despedido de mi preciosa mamá, MJ. No hay palabras que puedan expresar lo que ha significado para mí, ni el dolor que supone tener que decir adiós", escribió.

También destacó que "mi madre era el corazón de nuestra familia" y recordó que le enseñó "todo lo que de verdad importa", como "amar a tu familia con fiereza", "ser amable", "no dar nunca por sentado ni uno solo de los momentos que pasamos juntos" y que "la familia lo es todo".

Kim Kardashian también dedicó unas palabras a su abuela, recordando la influencia que tuvo en sus primeros años laborales: "Fuiste la mujer que me enseñó lo que significaba ser una mujer de negocios trabajadora. Me diste mi primer trabajo en tu tienda de San Diego y me enseñaste lecciones sobre ética laboral, fuerza y confianza que llevo conmigo desde entonces", expresó.

¿Quién fue "MJ" Shannon?

Además de su presencia en la televisión, Mary Jo Shannon fue dueña de la tienda de ropa Shannon & Company durante la década de 1980.

A lo largo de su vida se casó en tres ocasiones y logró superar dos diagnósticos de cáncer, uno de colon y otro de mama.