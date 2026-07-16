Poste amenaza con caer sobre una casa en Valparaíso: Vecinos denuncian que advirtieron el riesgo hace dos años

16 jul. 2026 - 23:44 hrs.

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¿Qué pasó?

El sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país provocó durante la tarde de este jueves que un poste de alumbrado público esté a punto de caer sobre una vivienda en el Cerro Yungay, en la ciudad de Valparaíso.

Una vecina del sector, identificada como Silvia, conversó con Meganoticias y relató que "hace 2 años que estábamos reclamando por esto. En la tarde sentimos un ruido (...)", para luego explicar que el poste golpeó una vivienda.

Luego, la vecina explicó que Carabineros llegó hasta el lugar para tomar los antecedentes correspondientes y se contactó a la empresa Chilquinta. Sin embargo, el poste no ha sido intervenido por completo.

Debido a los vientos y a los efectos del sistema frontal, el sector se encuentra sin luz, situación que aún no ha sido resuelta por la empresa encargada.

"Aquí no hay electricidad en ninguna de las casas (...) no tenemos luz, no tenemos cable, no tenemos nada, teléfono, están todos los teléfonos parados, los celulares", explicó la vecina.

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