Cortes de luz por sistema frontal: Más de 403 mil clientes están sin suministro eléctrico

17 jul. 2026 - 05:32 hrs.

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¿Qué pasó?

El sistema frontal que se encuentra afectando a gran parte del país sigue causando estragos, pero no solo las intensas precipitaciones han sido un problema, sino también las fuertes ráfagas de viento que han provocado la caída de árboles, daños en estructuras %del alumbrado público y también en diferentes inmuebles.

Como suele ocurrir en estas situaciones, son varios los hogares a lo largo del país que se encuentran sin suministro eléctrico.

Más de 403 mil clientes están sin electricidad

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) permite saber en vivo cuáles son las zonas del país y la cantidad de clientes que están sin servicio ingresando al siguiente enlace.

A las 13:00 horas de este viernes, se reportan 403.961 clientes en todo el país sin suministro eléctrico, lo que significa que el 95% de los hogares sí cuenta con electricidad.

Revisa el estado de todas las regiones

Arica y Parinacota: 1.204

Tarapacá: 119

Antofagasta: 0

Atacama: 608

Coquimbo: 15.672

Valparaíso: 162.358

Región Metropolitana: 30.483

O'Higgins: 6.562

Maule: 17.086

Ñuble: 8.200

Biobío: 25.933

La Araucanía: 97.295

Los Ríos: 16.758

Los Lagos: 21.542

Aysén: 102

Magallanes: 0

Las regiones más afectadas

A las 13:00 horas de este viernes, 162.358 clientes sin luz corresponden a la región de Valparaíso. Asimismo, en la región de La Araucanía hay 97.295 clientes sin electricidad, mientras que Biobío concentra 25.933 afectaciones y Los Lagos 21.542.

Por su parte, en la Región Metropolitana hay 15.978 viviendas sin luz.

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