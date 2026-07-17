Estas son las zonas del Norte Chico que podrían recibir más precipitaciones este viernes

17 jul. 2026 - 00:28 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal seguirá avanzando durante este viernes y dejará precipitaciones que podrían ser especialmente altas en distintas zonas del Norte Chico.

De acuerdo con el pronóstico del periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, además de las lluvias también se esperan fuertes ráfagas de viento, por lo que llamó a poner atención a la evolución de las condiciones durante la jornada.

En cuanto a las condiciones que se esperan en el norte chico, en Copiapó caerán precipitaciones débiles que se alternarán con algunos momentos de sol. En Vallenar continuarán las lluvias y el pronóstico apunta a que podrían acumularse más de 20 milímetros.

La Serena podría registrar un aumento importante en las precipitaciones: "Hasta el momento han caído entre 7 y 8 milímetros. Para mañana esperamos que pueda superar los 50 milímetros", explicó Sepúlveda.

Las comunas con mayor pronóstico de lluvia y viento

Las mayores acumulaciones se proyectan en la región de Coquimbo. Sepúlveda señaló que Ovalle podría recibir más de 70 milímetros de lluvia durante este viernes, mientras que en Illapel se esperan más de 60 milímetros.

El viento también será protagonista. El periodista indicó que en la región de Atacama se prevén ráfagas cercanas a los 40 km/h, especificando que serían de hasta 60 km/h en las comunas de Ovalle e Illapel.

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