Mario Irazzoky destroza a Fernanda Brown en Volverías con tu ex? 2: "Eres una enciclopedia de mentiras"

15 jun. 2026 - 18:41 hrs.

El primer Cara a Cara de Volverías con tu ex? 2 también traerá un cruce que no tiene desperdicio. Mario Irazzoky enfrentará a Fernanda Brown por haber instalado en la casa la versión de que a él le gustan los hombres, y su descargo no tendrá filtro.

El Descargo de Irazzoky

El participante de Volverías con tu ex? 2 irá directo al punto: "Que tú me quieras exponer de que salga o no salga del closet eso no va a quitar que yo siga teniendo más amigos gays".

Pero Irazzoky no se detendrá ahí y pasará a un ataque frontal contra Brown: "Eres una enciclopedia de mentiras. Cuando también dices que estás haciendo un comercial, eso es mentira, no te llaman de ningún lado porque eres mentirosa, conflictiva y tienes malas costumbres. En ningún lado te quieren, eso es tu vida, una triste historia".

Cuándo y Dónde Verlo

Este cruce se verá esta noche en el capítulo 6 de Volverías con tu ex? 2, que se emite por Mega después de Reunión de Superados. Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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