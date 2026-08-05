Gigantesco socavón mantiene en alerta a Constitución: Autoridades monitorean el sector por nuevas lluvias

05 ag. 2026 - 20:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un gigantesco socavón mantiene en alerta a la comuna de Constitución, en la región del Maule, en medio del nuevo sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente del lugar debido al riesgo de que las precipitaciones sigan debilitando el terreno y provoquen nuevos desprendimientos.

El socavón se ubica en la ruta donde se encuentra la bifurcación hacia el sector de Putú y el camino a Talca, uno de los puntos más transitados de la comuna.

La compleja situación en Constitución

En ese lugar, hace algunos días un conductor cayó con su vehículo, el que recién pudo ser retirado durante la noche del martes mediante el trabajo de una grúa.

Actualmente, el sector permanece completamente delimitado con barreras de seguridad y cuenta con presencia permanente de Carabineros para impedir el paso de vehículos y evitar accidentes, especialmente durante la noche, cuando la visibilidad disminuye y existe preocupación por eventuales cortes de energía producto del viento.

El meteorólogo Jaime Leyton explicó que estos hundimientos se producen porque el agua continúa infiltrándose en un suelo que ya está saturado, debilitando la estructura que sostiene el pavimento hasta provocar su colapso.

"Porque los suelos comienzan a infiltrar, aunque estén saturados, de todas maneras, una infiltración que es más lenta, y eso comienza a socavar los sectores que están más debilitados por el peso de los vehículos", explicó.

Ante este escenario, las autoridades reiteraron el llamado a conducir con extrema precaución en Constitución, ya que el monitoreo se mantendrá durante toda la noche debido al riesgo de que las lluvias provoquen nuevos socavones o agraven los daños existentes.