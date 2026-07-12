Presidente José Antonio Kast y fatal atropello en Feria Caupolicán: "Enluta a todo el país"

12 jul. 2026 - 12:43 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, José Antonio Kast, utilizó su cuenta de X para referirse al fatal atropello que se vivió esta mañana en la tradicional Feria Caupolicán de Viña del Mar.

En la tragedia murieron 6 personas y 7 resultaron heridas, incluyendo a dos lactantes.

Según se conoció con el paso de las horas, el conductor responsable era un funcionario de la Armada, “que estaba fuera de servicio”.

¿Qué dijo el Presidente?

“La tragedia ocurrida en Viña del Mar enluta a todo el país. Expreso mis condolencias a las familias de las víctimas y mi apoyo a quienes resultaron heridos”, dijo el mandatario en su red social.

Para cerrar, añadió en el mismo posteo que “todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer con total claridad las responsabilidades de este doloroso hecho”.

Cabe mencionar que la Municipalidad de Viña del Mar anunció el despliegue de apoyo social y jurídico para las familias víctimas de atropello en Feria Caupolicán.

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