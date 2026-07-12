Presidente José Antonio Kast y fatal atropello en Feria Caupolicán: "Enluta a todo el país"
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
El Presidente de la República, José Antonio Kast, utilizó su cuenta de X para referirse al fatal atropello que se vivió esta mañana en la tradicional Feria Caupolicán de Viña del Mar.
En la tragedia murieron 6 personas y 7 resultaron heridas, incluyendo a dos lactantes.
Según se conoció con el paso de las horas, el conductor responsable era un funcionario de la Armada, “que estaba fuera de servicio”.Ir a la siguiente nota
¿Qué dijo el Presidente?
“La tragedia ocurrida en Viña del Mar enluta a todo el país. Expreso mis condolencias a las familias de las víctimas y mi apoyo a quienes resultaron heridos”, dijo el mandatario en su red social.
Para cerrar, añadió en el mismo posteo que “todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer con total claridad las responsabilidades de este doloroso hecho”.
Cabe mencionar que la Municipalidad de Viña del Mar anunció el despliegue de apoyo social y jurídico para las familias víctimas de atropello en Feria Caupolicán.
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