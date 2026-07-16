Plaza de Armas de Parral terminó completamente anegada por las intensas lluvias: Se desbordó pileta

16 jul. 2026 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas precipitaciones que afectan a la zona centro-sur del país provocaron una compleja situación en la comuna de Parral, en la región del Maule, donde varias calles terminaron inundadas y uno de los puntos más impactantes fue la Plaza de Armas, que amaneció completamente anegada.

Hasta ese lugar llegó la periodista Daniela Valdés para mostrar en vivo los efectos del sistema frontal. Aunque durante la madrugada algunos sectores críticos y pasos bajo nivel lograron ser drenados, las lluvias persistieron durante gran parte de la noche y, con el paso de las horas, el viento comenzó a transformarse en la principal preocupación para los vecinos.

Plaza de Armas inundada y vecinos atentos al viento

Durante el despacho, los habitantes de Parral relataron que la lluvia cayó de forma constante durante toda la noche, provocando acumulación de agua en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los sectores más afectados fue la Villa Viña del Mar, donde las calles presentaban importantes anegamientos. A ello se sumó el desborde de la pileta ubicada en la Plaza de Armas, imagen que reflejó la magnitud de las precipitaciones.

Además, los vecinos manifestaron su inquietud por las fuertes ráfagas de viento, que comenzaron a intensificarse durante la mañana y que podrían generar nuevas complicaciones.

Alcalde apunta a problemas estructurales de la ciudad

Frente a la emergencia, el alcalde de Parral, Patricio Ojeda, explicó que gran parte de las inundaciones responde a deficiencias históricas en la infraestructura de la comuna.

"Esta es una ciudad que no cuenta con una modernización que permita pensar que podemos responder de mejor manera a situaciones climáticas como estas. No tenemos conector de aguas lluvias y un plan regulador que está atrasado hace más de 30 años", afirmó.

El jefe comunal agregó que los sectores afectados corresponden a puntos que se inundan cada vez que ocurren precipitaciones de gran magnitud: "Son puntos que históricamente se han inundado, porque son situaciones estructurales que no se cambian de la noche a la mañana", concluyó.

Mientras el sistema frontal continúa avanzando, las autoridades mantienen el monitoreo de los sectores más vulnerables de Parral, ante la posibilidad de que las lluvias y el viento vuelvan a intensificarse durante las próximas horas.

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