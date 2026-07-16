Video muestra fuertes ráfagas de viento en Constitución: Se espera que lleguen a los 100 kilómetros por hora

16 jul. 2026 - 08:01 hrs.

A través de un despacho en vivo por parte del periodista Juan Carlos Araya, en las primeras horas de este jueves quedó demostrado el panorama que vive Constitución a raíz del sistema frontal.

El reportero mencionó que el viento ya es protagonista en la comuna y que las rachas son de 90 kilómetros por hora, pudiendo llegar a los 100 km/h en las próximas horas.

"Otra racha de viento muy fuerte en este minuto nos está golpeando acá. Comienza a precipitar también", dijo Araya, quien combatía la fuerza del viento.

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