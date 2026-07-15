¿Sin luz por el sistema frontal? Así puedes reportar un corte a CGE, Enel o Chilquinta

15 jul. 2026 - 20:00 hrs.

Ante la llegada del sistema frontal que afectará a gran parte de la zona central y centro norte del país, aumenta el riesgo de interrupciones en el suministro eléctrico. Por ello, es importante conocer cómo reportar un corte de luz para que la empresa distribuidora pueda gestionar la emergencia y restablecer el servicio lo antes posible.

Además de generar inconvenientes para los hogares, un corte de energía puede representar un riesgo para personas electrodependientes y otros usuarios, por lo que informar la situación a través de los canales oficiales resulta fundamental.

¿Cómo reportar un corte de luz?

La forma de reportar una interrupción del suministro dependerá de la empresa distribuidora que opera en tu comuna.

Entre las principales compañías eléctricas del país se encuentran CGE, Enel y Chilquinta, las que disponen de canales digitales y telefónicos para informar cortes de energía.

CGE

Por internet : Puedes reportar un corte de luz a través del sitio web de CGE (desde aquí), donde deberás ingresar tu número de cliente para registrar la incidencia. También es posible realizar consultas mediante el correo electrónico.

: Puedes reportar un corte de luz a través del sitio web de CGE (desde aquí), donde deberás ingresar tu número de cliente para registrar la incidencia. También es posible realizar consultas mediante el correo electrónico. Por teléfono: 800 800 767.

CGE

Enel

Por internet : Enel permite reportar cortes de suministro desde su sitio web (en este enlace) y mediante la aplicación Enel Clientes, ingresando el RUT y número de cliente. También ofrece atención a través de WhatsApp.

: Enel permite reportar cortes de suministro desde su sitio web (en este enlace) y mediante la aplicación Enel Clientes, ingresando el RUT y número de cliente. También ofrece atención a través de WhatsApp. WhatsApp : +569 9 4447606.

: +569 9 4447606. Por teléfono: 800 800 696 / 600 696 0000 / 22 696 0000.

ENEL

Chilquinta

Por internet : Los clientes pueden reportar cortes de suministro a través del sitio web de Chilquinta (pincha aquí), donde también es posible informar fallas en el alumbrado público.

: Los clientes pueden reportar cortes de suministro a través del sitio web de Chilquinta (pincha aquí), donde también es posible informar fallas en el alumbrado público. Por teléfono: 600 600 5000 / 800 800 500 / Electrodependientes: 800 800 606.

Chilquinta

¿Dónde revisar si hay cortes de luz en tu comuna?

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) dispone de una plataforma en línea que permite consultar las interrupciones del suministro eléctrico por comuna y empresa distribuidora (revisando acá).

Además, desde el mismo organismo también es posible presentar un reclamo si permaneces sin servicio eléctrico.

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