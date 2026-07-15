"Le pido a toda la gente que siga rezando": General director de Carabineros actualiza estado de salud de uniformados baleados

15 jul. 2026 - 19:59 hrs.

¿Qué pasó?

El cabo primero Marco Cosme, uno de los dos funcionarios de Carabineros baleados este miércoles durante el operativo en el sector Las Minas de la región de Los Ríos, se encuentra en riesgo vital tras ser operado en el Hospital Base de Valdivia.

El uniformado recibió un proyectil en el rostro y requirió múltiples transfusiones durante la intervención. Actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos.

"Ha evolucionado bien dentro de su gravedad"

El urgenciólogo Vicente Schild confirmó a 24 Horas que el funcionario del GOPE llegó "con una herida de arma de fuego en el cráneo,e encuentra muy grave y con requerimiento de soporte de drogas vasoactivas. Ha evolucionado bien dentro de su gravedad".

De paso, no descartó un eventual traslado al Hospital Institucional de Carabineros en Santiago, aunque aseguró que el recinto valdiviano tiene las condiciones para su atención y que por ahora "no está en condiciones de ser trasladado".

En cuanto al suboficial Roberto Canio, quien resultó baleado en el costado izquierdo del abdomen, "se encuentra estable y podría ser dado de alta en las próximas horas", aclaró Schild.

"Le pido a la gente que siga rezando por Cosme"

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, visitó a ambos funcionarios y confirmó que la preocupación se centra en Cosme: "Le pido a toda la gente que siga rezando, que siga pidiendo por la salud del cabo primero Cosme".

De paso, aprovechó para destacar su trayectoria en sus años como funcionario de la institución: "Siempre ha estado en situaciones de extrema complejidad y no han temido combatir el crimen organizado".

"Estamos muy acongojados, consternados porque uno de los nuestros todavía está sufriendo", cerró Araya.

El operativo que terminó en balacera

El procedimiento se realizó en el sector Las Minas, zona costera de Los Ríos, donde personal del OS7 y del GOPE detuvo a Carlos Cancino Tapia, sindicado como el último prófugo por el homicidio del suboficial Eugenio Naín, ocurrido en octubre de 2020.

Al intentar evitar su detención, Cancino disparó con un revólver hiriendo a ambos carabineros. El imputado también resultó baleado y fue trasladado fuera de riesgo vital al mismo recinto hospitalario.

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