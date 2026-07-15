Corte ordena a municipio despejar calles y veredas tras denuncia de vecino por bloqueo de acceso a su vivienda

15 jul. 2026 - 20:15 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso de protección interpuesto por un residente de la comuna de El Bosque y ordenó a la municipalidad implementar acciones concretas para mantener libres de comercio irregular las calles y veredas cercanas a su vivienda. La decisión se adoptó luego de establecer que la presencia de vendedores ambulantes dificultaba el acceso normal al inmueble.

Según consigna le medio El Desconcierto, el vecino denunció que por meses los llamados "coleros" instalaron puestos, toldos y vehículos en la vía pública durante el funcionamiento de una feria libre, obstaculizando el tránsito peatonal, además del ingreso y salida de automóviles desde su domicilio.

El afectado explicó que uno de los episodios más graves ocurrió el 8 de noviembre del año pasado, cuando no pudo entrar ni salir de su casa con normalidad debido a que las calles y las veredas permanecían ocupadas por comerciantes informales.

Asimismo, sostuvo que el problema había sido informado en diversas oportunidades a la Municipalidad de El Bosque y a Carabineros, pero que las denuncias no se tradujeron en una solución efectiva.

En esta línea, recordó que ya antes había presentado otro recurso de protección por la misma situación. Sin embargo, aseguró que la ocupación ilegal del espacio público no solo continuó, sino que se intensificó con el paso del tiempo.

Sumado a todo esto, el hombre manifestó su inquietud por la eventual instalación de una feria navideña en el sector, ya que, según indicó, podría agravar aún más las dificultades para acceder a su vivienda.

La defensa del municipio

En su respuesta ante el tribunal, la Municipalidad de El Bosque pidió rechazar la acción judicial, argumentando que el comercio ambulante constituye una problemática social presente en distintas comunas del país y sostuvo que ha desarrollado labores de fiscalización, operativos contra el comercio informal, coordinación con Carabineros y trabajos de limpieza.

Además, afirmó que parte de las situaciones denunciadas escapan a sus atribuciones y requieren la participación de otras instituciones con competencias en la materia.

La resolución de la Corte de Apelaciones

Al revisar los antecedentes, la Corte de Apelaciones de San Miguel recordó que las municipalidades tienen la obligación legal de resguardar el uso adecuado de los espacios públicos, fiscalizar su ocupación y responder a las necesidades de la comunidad dentro de su territorio.

El tribunal observó que, pese a que el municipio aseguró haber realizado controles, en ningún momento desconoció la existencia del comercio irregular ni las dificultades que enfrentaba el vecino para ingresar a su domicilio.

La sentencia también señaló que, si bien la erradicación del comercio ambulante puede requerir apoyo de la fuerza pública, esto no quiere decir que el municipio no deba ejercer todas las medidas administrativas y de coordinación disponibles para impedir que la ocupación indebida de calles y veredas afecte los derechos de los habitantes del sector.

De esta manera, la Corte concluyó que la Municipalidad de El Bosque incurrió en una omisión al no ejercer de manera eficaz su deber de fiscalización. A juicio del tribunal, esta situación vulneró el derecho a la igualdad ante la ley del recurrente y de su familia, quienes debían soportar restricciones para acceder a su vivienda que no afectaban a otros vecinos.

El tribunal acogió el recurso de protección y ordenó a la Municipalidad de El Bosque adoptar las medidas que fueran necesarias para asegurar el libre acceso al domicilio del afectado.

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