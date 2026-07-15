Videos muestran la fuerza del viento en distintas zonas del país: Ráfagas provocaron daños antes de las lluvias

15 jul. 2026 - 21:02 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras la atención está puesta en las lluvias que dejará el sistema frontal en la zona centro-sur, durante este miércoles el viento ya comenzó a sentirse con fuerza en distintas regiones del país, dejando llamativos registros captados por vecinos y algunos daños en infraestructura.

Videos muestran la intensidad de las ráfagas

Uno de los registros más comentados corresponde a Salamanca, en la región de Coquimbo, donde las fuertes ráfagas levantaron tierra y redujeron la visibilidad en distintos sectores.

Según explicó Martín Jacques, académico de Geofísica de la Universidad de Concepción, la aproximación del sistema frontal está generando condiciones poco habituales para la presencia de fuertes vientos en la región de Coquimbo.

"Los vientos no suelen llegar, pero en esta ocasión se estarán dando los ingredientes para que esta baja presión, que origina este sistema frontal, pueda desplazarse suficientemente al norte y llegar hasta la región de Coquimbo".

En la misma línea, el alcalde de Salamanca, Carlos Lillo, reconoció que la intensidad del viento sorprendió a la comuna. "Llama la atención este viento que nos pilla de sorpresa porque antes de que caiga el agua vienen los vientos, pero también nos ponen en alerta para trabajar con la comunidad y hacer frente a todo lo que se nos viene".

Senapred advierte por fuertes vientos

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, recordó que el viento será uno de los principales componentes del sistema frontal que afectará a la zona centro-sur. "Tenemos hasta ahora viento catalogado como moderado a fuerte entre las regiones de Coquimbo y Biobío. Prácticamente todo el tramo del sistema frontal va a estar acompañado por esta condición de viento".

La autoridad agregó que "pudiéramos percibir también rachas que superen los 85 kilómetros por hora" en distintos sectores.

El viento ya dejó daños

Las ráfagas también provocaron consecuencias en Punta de Parra, en la comuna de Tomé, donde parte de la techumbre de una escuela modular inaugurada hace pocos meses fue arrancada por el viento y cayó sobre viviendas cercanas.

Las autoridades reiteraron que el viento acompañará gran parte del desarrollo del sistema frontal, por lo que llamaron a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones preventivas ante la posibilidad de nuevas ráfagas durante las próximas horas.

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