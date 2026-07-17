Gobernador de Coquimbo llama a la precaución por temporal: "Se podría transformar en el evento del siglo"

17 jul. 2026 - 11:24 hrs.

¿Qué pasó?

El gobernador de la Región de Coquimbo, Cristóbal Juliá, contó que el agua caída -hasta el momento- en el norte ha sido muy inferior a lo pronosticado, pero llamó “a no bajar los brazos”, pues se siguen pronosticando un volumen importante de lluvias para los próximos días, donde se podría registrar un evento mucho mayor.

"Se ha dado una distribución casi muy uniforme de las precipitaciones, lo que precisamente evita que sea en situaciones de inundaciones, de anegaciones", explicó el gobernador en entrevista con Radio Pauta.

La autoridad contó que en La Serena y Coquimbo han caído cerca de 14 milímetros, mucho menos de los 40 milímetros que anunciaban para el primer día, pero advirtió que "todavía se mantiene el pronóstico y la proyección de agua".

Un evento inédito para la región

"Este se podría transformar precisamente en el evento del siglo porque yo en lo personal como meteorólogo, yo tengo veinte años trabajando como meteorólogo y no me había tocado ver una situación así", aseguró.

Y aseguró que "no bajar los brazos" es clave, ya que las precipitaciones podrían concentrarse entre este viernes y el lunes. "La región de Coquimbo no está preparada para eso", alertó.

Monitoreo en quebradas y borde costero

“El borde costero continúa siendo uno de los puntos más vulnerables debido a las marejadas asociadas al sistema frontal. También estamos atentos a las numerosas quebradas y esteros de la región, donde muchas personas viven o depositan escombros. Es ahí donde tenemos puesto los ojos", finalizó Juliá.

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