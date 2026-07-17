Así está la Gran Avenida en Santiago: Intensas lluvias provocan anegamientos
17 jul. 2026 - 08:22 hrs.
En un video captado desde Gran Avenida se observa cómo el agua cubre parte de la calzada, obligando a los automovilistas a reducir la velocidad para avanzar con precaución y evitar incidentes.
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