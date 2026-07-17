Rotura de matriz en Conchalí provoca corte de agua en medio de sistema frontal

17 jul. 2026 - 02:45 hrs.

¿Qué pasó?

En la comuna de Conchalí, una rotura de matriz de aproximadamente dos metros complica a los vecinos del pasaje Mercedes.

La rotura ha provocado un aumento en la cantidad y fuerza de la concentración del agua, con riesgo de ingreso a los hogares, especialmente ante las intensas precipitaciones que afectan la zona.

Los residentes han denunciado que reportaron el problema desde horas de la mañana, solicitando la intervención de la municipalidad y Aguas Andinas.

Rotura provoca corte de agua

La empresa sanitaria realizó el corte de la matriz madre para contener la fuga, lo provocó el corte del suministro de agua potable para las familias de la zona.

Los vecinos expresan que no es la primera vez que se reporta esta situación en la comuna:

"Cada vez que llueve pasa esta situación. Así que esperar que que nos den el agua, más que importante para la gente que va a trabajar, mañana todos trabajan", señaló Lucia, habitante del sector.