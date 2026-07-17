De suelo seco a inundado en cuestión de minutos: Preocupación por rápido aumento de caudal en Estero Punitaqui

17 jul. 2026 - 01:30 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de las intensas precipitaciones que afectan a la región de Coquimbo, uno de los principales focos de preocupación es el aumento del caudal del estero que atraviesa la comuna de Punitaqui.

La situación mantiene a las autoridades monitoreando distintos puntos críticos ante la posibilidad de que el agua sobrepase los badenes que conectan las localidades rurales.

Según advierten las autoridades, la preocupación se acrecienta considerando que Punitaqui está compuesta por 42 comunidades, cuyos habitantes dependen de estos cruces para desplazarse entre los distintos sectores de la comuna.

Autoridades llaman a no cruzar los badenes

El alcalde de Punitaqui, Pedro Araya, insistió en respetar las medidas preventivas:

"Estamos monitoreando las pasadas del estero, los distintos badenes (...) porque el estero pronto va a empezar a pasar por arriba de este badén". Agregó que, segpún información que le ha sido entregada, ya se han acumulado cerca de 25 milímetros de lluvia.

Por ende, hizo un llamado a no desplazarse a menos de que sea estrictamente necesario, y adelantó que se instalarán señaléticas de avertencia en los sectores de mayor riesgo.

La autoridad agregó que, si las lluvias continúan con la intensidad prevista, "de acá a media hora o una hora ya va a ser imposible pasar".

El director regional de Senapred, Ángelo Hernández, explicó que muchas localidades utilizan badenes en lugar de puentes permanentes. Por ello, cuando aumenta el caudal, la conectividad puede interrumpirse rápidamente.

A esto se suma otra preocupación. El experto en gestión de emergencias, Michel De L'Herbe, advirtió que las crecidas y los anegamientos también suelen afectar las limitadas reservas de agua potable con las que cuentan varias localidades del norte.