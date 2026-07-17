Auto volcó en La Reina en medio del sistema frontal: Conductora fue rescatada tras quedar atrapada

17 jul. 2026 - 02:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este viernes en la intersección de Av. Tobalaba con El Greco, en la comuna de La Reina, Región Metropolitana.

Según informó la periodista Catalina Briones, en el lugar un auto volcó por razones que aún se desconocen.

Sin embargo, una de las hipótesis podría estar relacionada con el pavimento mojado producto del intenso sistema frontal que está afectando a la zona centro-sur.

¿Qué se sabe del auto que volcó en La Reina?

El auto era conducido por una mujer, quien fue rescatada por Bomberos. Para realizar el rescate, se debió romper el techo del vehículo.

A pesar del accidente, se informó que la conductora está fuera de riesgo vital, con lesiones leves producto del volcamiento.

La conductora fue trasladada hasta la Clínica Indisa para recibir la atención médica correspondiente. Asimismo, se desconoce si un segundo vehículo se vio involucrado en el accidente.

El tránsito se encuentra cortado en el sector mencionado, ya que se está a la espera de una grúa para retirar el vehículo.

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