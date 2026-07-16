Roban vivienda de adulta mayor: Se llevaron su jubilación y amarraron a su hijo con cable de calientacamas

16 jul. 2026 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

La tranquilidad de la madrugada se rompió al interior de una vivienda de La Florida cuando una adulta mayor de 87 años y su hijo de 50 fueron sorprendidos por dos delincuentes que ingresaron a su hogar mientras ambos dormían. El hecho ocurrió entre las 03:00 y las 04:00 horas, cuando los sujetos escalaron la reja perimetral y entraron a la casa por una ventana de la cocina.

Una vez dentro, se dirigieron hasta el segundo piso, donde se encontraba el hijo de la dueña de casa. Allí fue reducido y amarrado con el cable de un calientacamas, mientras los desconocidos exigían dinero y especies de valor. Posteriormente bajaron hasta el primer nivel, donde enfrentaron a la mujer de 87 años.

Dinero, joyas y un computador

El capitán Cristóbal Jaramillo, de la Prefectura Santiago Cordillera, explicó: "Dos sujetos ingresan al domicilio, donde suben de forma inmediata al segundo piso y maniatan con el cable del calientacamas al hijo de la propietaria, una señora de 87 años, el cual es amenazado y amedrentado para hacer entrega de dinero y especies".

Tras recorrer las habitaciones de la casa, los delincuentes escaparon con dinero en efectivo, joyas y un computador de alta gama. Entre los bienes robados se encontraba también la pensión de la adulta mayor. Respecto del avalúo preliminar, Jaramillo señaló que "sustrajeron diferentes especies avaluadas aproximadamente en $3 millones y medio. Los sujetos estaban a rostro descubierto, eran jóvenes de aproximadamente 25 años".

Evidencia quedó dentro de la vivienda

Cuando abandonaron el lugar, los responsables dejaron un arma cortopunzante y una mochila al interior del domicilio. Ambos elementos fueron incautados y son parte de la investigación para aclarar lo ocurrido.

La vivienda no cuenta con cámaras de seguridad, por lo que se realizan consultas a vecinos del sector para determinar si existen registros que permitan reconstruir los movimientos de los involucrados antes y después del robo. Fueron precisamente residentes del barrio quienes alertaron a Carabineros tras escuchar los gritos de las víctimas.