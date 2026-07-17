"Lluvia intensa en la zona": Revisa el pronóstico de Jaime Leyton para la zona norte del país

17 jul. 2026 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo para la zona norte del país, indicando que las lluvias y vientos continuarán con fuerza durante este jueves.

Fuertes lluvias y vientos en la zona norte

Algunas zonas de la región de Atacama se salvarán de las lluvias por ahora. Copiapó presentará nubosidad parcial durante la jornada, con extremas de 13°C y 21°C. Eso sí, se esperan vientos de hasta 40 km/h.

Sin embargo, más al sur de la región, como en Vallenar, se registrarán fuertes precipitaciones, con vientos de hasta 45 km/h. La mínima será de 10°C y la máxima de 18°C.

"Ya comenzamos a mencionar el sector centro norte del país, con lluvias que tienen esta característica fuerte durante el día de hoy", indicó el experto.

Se esperan intensas precipitaciones en la región de Coquimbo

De acuerdo a Leyton, el fenómeno seguirá en La Serena, con "precipitaciones fuertes a intensas". En las últimas 12 horas se han acumulado 12 milímetros en la ciudad, "lo que es harto para la zona", afirmó.

El meteorólogo advirtió que se deben tomar precauciones, considerando "el tipo de suelo y también pensando en lo que hay hacia arriba. Es escasa la vegetación en esta zona, por lo tanto, los terrenos son más bien terrosos".

En otros sectores de la región de Coquimbo también se esperan precipitaciones: "En Ovalle continúan con lluvia fuerte. Se han acumulado ya 28 milímetros en estas pocas horas".

Finalmente, en Illapel también se registrará una lluvia fuerte a intensa, y hasta ahora ya se han acumulado 36 milímetros.

Respecto a la región de Coquimbo, Jaime Leyton aseguró que es "muchísima la cantidad de milímetros que se han acumulado. Esto es derechamente lluvia intensa en la zona, no tiene otra categoría".

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