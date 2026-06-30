¿Palito para los Calderón Argandoña?: Rebeca Naranjo publica enigmático mensaje tras su quiebre con Nano Calderón

30 jun. 2026 - 19:35 hrs.

Rebeca Naranjo volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir una historia de Instagram con un enigmático mensaje que no pasó desapercibido entre sus seguidores. La publicación apareció semanas después de que se conociera el término de su relación con Nano Calderón, hijo de Raquel Argandoña.

En la imagen, la influencer escribió: "Hay patrones que no se rompen porque... Porque lo llevan en la sangre", acompañado de un "Buenas noches!!!".

Aunque no mencionó a ninguna persona, el mensaje fue interpretado por usuarios de redes sociales como una posible indirecta relacionada con su expareja y la familia Calderón Argandoña.

El mensaje aparece semanas después del quiebre

El distanciamiento entre Rebeca Naranjo y Nano Calderón quedó en evidencia durante mayo, luego de que él publicara por error una historia en la que aparecía besando a otra mujer. Desde entonces comenzaron las especulaciones sobre el fin de la relación.

Semanas más tarde, cuando el quiebre ya era definitivo, Naranjo decidió contratar una representación legal distinta en una causa que ambos mantenían en común, marcando un nuevo escenario tras la separación.

La causa corresponde a una querella que ambos presentaron por la difusión de imágenes íntimas de Naranjo.

Ahora, la influencer volvió a generar comentarios al compartir la frase: "Hay patrones que no se rompen porque... Porque lo llevan en la sangre", sin entregar mayores explicaciones sobre el destinatario del mensaje.

Hasta el momento, ni Rebeca Naranjo ni Nano Calderón han realizado nuevas declaraciones públicas respecto de la publicación o sobre el estado de su relación.