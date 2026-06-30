"Se llevan un pedazo de mi alma con ustedes": Nathalie Vera y su dolorosa pérdida tras los terremotos que afectaron a Venezuela

30 jun. 2026 - 13:56 hrs.

Los dos terremotos que afectaron a Venezuela han dejado más de mil personas fallecidas, pero también una gran destrucción en la infraestructura del país sudamericano, que no está acostumbrado a los movimientos telúricos.

Una de las afectadas fue la actriz Nathalie Vera, recordada por su participación en la exitosa teleserie de Mega #PobreNovio, quien perdió a una de sus amigas producto del desastre natural.

"Tuve fe hasta más no poder"

A través de su cuenta de Instagram, la también influencer le dedicó un sentido mensaje a Bárbara y a Lucía (hija de Bárbara), ya que ambas fallecieron producto de los terremotos que afectaron a Venezuela.

"No puedo creer que estoy escribiendo esto, quiero creer que de verdad Dios tiene un plan maravilloso después de todo. No quería perder esperanza alguna, tuve fe hasta más no poder", partió diciendo la intérprete.

"Hace poco tuve el privilegio de poder abrazarlas, de poder reírnos juntas y jugar como niñas. Estaba rota y me levantaste y ahora que no estás, ¿cómo me levanto? ¿Cómo puedo con todo y más, como me dijiste? ¿Qué pasará con los planes que teníamos de regresar a Venezuela y vivir cerca, trabajar juntas y crecer en nuestro amado país?", agregó Nathalie Vera.

La influencer lamentó el fallecimiento de la hija de su amiga con sentidas palabras: "¿Cómo vivo sabiendo que no pudiste ver crecer a nuestra Lu. DIOS MÍO POR QUÉ LE DISTE TAN POCO TIEMPO A LUCÍA. Escuchar como te llenabas de orgullo al decir que ser mamá ha sido lo mejor que te pasó me destroza el alma".

"Te me fuiste con Nelcy. ¿Qué hago yo sin mis amigas? ¡Quiero poder entender por qué les pasan las peores cosas a las mejores personas que he conocido! ¡Te amo y las amaré por el resto de mi vida! Bárbara Celeste Vivas & Lucía Teresa Sardinha se llevan un pedazo de mi alma con ustedes. Descansen en paz", concluyó Nathalie Vera en su publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nathalie Vera (@nathalieverap)

Todo sobre Nathalie Vera