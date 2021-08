Dueño de la editorial infantil más grande del mundo hereda 1.200 millones de dólares a su amante

Richard Robinson, dueño de la editorial estadounidense Scholastic, dejó una fortuna multimillonaria a su amante y directora de estrategias, Iole Lucchese. En su testamento de 2018 describió a la mujer como su “socia y amiga más cercana”, dejando por fuera a su familia.

El propietario de la editorial infantil más grande del mundo, que editó libros como “Harry Potter” y “Los Juegos del Hambre”, murió súbitamente a los 84 años, el 5 de junio de 2021, mientras paseaba en la isla Martha's Vineyard, en Massachusetts, Estados Unidos, reseñó Infobae.

A pesar de que su muerte tomó de sorpresa a todos, lo que más impactó a los familiares y amigos del propietario de la editorial, valorada en 1.200 millones de dólares, fue que en su testamento no citó en ningún momento a su ex esposa, Helen V. Benham, ni a sus hijos, Ben y Reece, como tampoco a sus hermanos.

Lucchese, de 54 años, no solo heredó la cuota más grande de las acciones de Scholastic, sino que el testamento también le otorga la propiedad de todas las posesiones personales de Robinson, según detalló el Wall Street Journal, medio que consiguió una copia del documento de sucesión.

