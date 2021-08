Madre de adolescente agredida en Fantasilandia: "Quedó con un cierto trauma y miedo"

Una violenta pelea entre jóvenes se registró al interior de Fantasilandia, la cual comenzó luego de una discusión por saltarse la fila en un juego. La madre de una de las adolescentes involucradas en este hecho reveló las secuelas con las que quedó su hija.

La situación se produjo el pasado jueves 29 de julio. Fue ese día cuando dos menores de 13 y 17 años y una joven de 19 viajaron desde la región de Valparaíso para disfrutar del parque de diversiones.

Sin embargo, cuando se percataron que había gente que no estaba respetando su lugar de espera, reclamaron, lo que generó cierta molestia.

Por esta razón, un grupo de entre ocho y nueve jóvenes reaccionó, lo que derivó en un intercambio de palabras y posterior pelea que ni siquiera los guardias del recinto pudieron contener.

"Quedó con un cierto trauma"

Una usuaria de la red social de TikTok viralizó el comentado momento, donde jóvenes y adolescentes se enfrentaron. Incluso, hubo botellazos, mechoneos y patadas.

Las jóvenes afectadas se trasladaron al otro día a una comisaría de Carabineros para constatar lesiones por los golpes recibidos. En esta línea, la madre de una de ellas dio a conocer detalles sobre este suceso.

"Tampoco fue una pelea entre tres contra nueve porque ellas no estaban peleando y tampoco se defendieron" afirmó la mujer.

De acuerdo a lo anterior, sostuvo que su hija "quedó igual con un cierto trauma, miedo... de hecho era la primera vez que iba a Fantasilandia. Tuvo más lesiones en su cabeza por las patadas y dolor en el cuerpo por cómo se golpeó en el piso".

"Lo que más me molesta es que Fantasilandia en ese momento no llamó a Carabineros, no denunció ni tampoco llevaron a mi hija al SAPU, no hicieron nada. Yo estando acá en Villa Almeana y ella en Santiago", concluyó.

¿Qué dijo Fantasilandia?

Por medio de una declaración, la empresa comunicó que brindó ayuda sicológica a las afectadas para superar el impacto del momento.

"El episodio ocurrido el jueves 29 de julio es lamentable y excepcional en la historia del Parque. Segundos después de iniciado el episodio, activamos nuestros protocolos de seguridad, que incluyen el control de la situación a través de guardias, evaluación médica de quienes hayan podido resultar con lesiones y posteriormente generamos un registro para que los responsables no puedan ingresar más a nuestras instalaciones", indicó.

