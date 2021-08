Experta llama a prevenir expansión de Delta: "Puede ser la mantención de mucho dolor y muerte"

Este martes, la directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile, Soledad Barría, se refirió a la situación actual del coronavirus en el país, junto con la posibilidad de que aumenten los casos de la variante Delta.

En conversación con Mega Plus, la profesional llamó a la cautela respecto a las medidas de libertades que puedan adoptarse de cara a la celebración de las próximas Fiestas Patrias.

"No sabemos todavía lo que va a pasar el 18 de septiembre. Creo que si algo hemos aprendido en este año y medio de dura pandemia es que la realidad va cambiando y hace un mes atrás estábamos completamente confinados y hoy día creemos que ya tenemos la posibilidad de estar celebrando el 18", señaló.

Tras esto, agregó que "yo creo que lo primero que hay que señalar es que no está terminado todo lo que tiene que ver con la pandemia, que hoy estamos viviendo una disminución de casos que tienen mucho que ver con la vacunación, pero que también tiene que ver con que hemos terminado de transmitir con las variantes que teníamos".

Variante Delta

En esta línea, Barría destacó los nuevos casos detectados de variante Delta en el país. "Ojo que ayer acaba de señalar el Ministerio que hay cuatro casos de la variante Delta con transmisión comunitaria, que quiere decir que no es la gente que venía del aeropuerto, sino que la variante Delta está ya circulando al interior de nuestro país", sostuvo.

En este sentido, manifestó que "esto no se ha terminado porque podemos tener una nueva ola importante con la variante Delta, aún cuando la vacuna nos protege contra los casos más graves, más graves de hospitalización y muerte, pero de todas maneras como hay un porcentaje que incluso vacunados se pueden contagiar, entonces podemos tener mucho dolor todavía si es que no tomamos las medidas".

Fondas

Tras esto, la profesional fue consultada respecto a si eventuales fondas podrían ser foco de contagio, teniendo en cuenta que las personas consumen alimentos y bebestibles caminando y circulando por los lugares.

"Puede serlo, sobre todo si estamos hablando de la variante Delta que tiene un nivel de contagiosidad mucho mayor que lo que hemos estado acostumbrándonos en este año y medio. (...) Yo creo que hay que solicitarle a la población de que ojalá no ir a estos espacios. Uno puede celebrar al aire libre, con la familia, en grupos restringidos, cuidándonos entre los distintos familiares o amigos, pero la aglomeración en punto externo puede llevar a una masificación de la infección", señaló.

Toque de queda

Respecto al toque de queda, Barría se mostró escéptica de su utilidad y efectividad en el manejo de la pandemia.

"La verdad es que no hay mucha diferencia en que hagas una actividad a las 9 de la noche o hasta las 11 de la noche, eso no es la diferencia. A mí me parece que la verdad es que no debiera incluso existir el toque de queda, soy más bien partidaria de que extrememos con la población la conciencia de la necesidad de hacer actividades en pequeños grupos, al aire libre", sostuvo.

Vacunación

"Hay que seguir incrementando el número de personas vacunadas. La primera regla de oro, es estar vacunado. Eso no nos asegura que no nos vamos a contagiar. Nos asegura que si nos contagiamos no va a ser tan grave", señaló.

En esta línea, la doctora manifestó: "Ojo, con la vacuna puede ser que nos infectemos y nos podemos infectar con la variante Delta, y eso puede significar la mantención de mucho dolor y muerte, por eso no hay que bajar la guardia".

Viajes fuera de Chile

En relación a los viajes fuera de Chile que hoy por hoy están permitidos para personas vacunadas, Barría destacó las medidas decretadas por el Minsal, aunque no se mostró favorable a que se realicen.

"Creo que es complejo salir, porque los demás países tienen menos porcentaje incluso que nosotros de vacunación y por lo tanto, tienen mayor circulación de virus y variantes que puedan ingresar. Yo creo que un elemento de solidaridad sería tratar de mantenerse en el país. Así como uno no quiere que se aglomeren, de la misma manera el ideal sería no salir. Si hay que salir, se puede, pero hay que cumplir estrictamente todas estas medidas", sostuvo.

Ver cobertura completa

Todo sobre Variante Delta Covid-19