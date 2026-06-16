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Terremoto en Indonesia: Videos muestran momento del sismo que azotó al centro del país

¿Qué pasó?

Un potente terremoto de magnitud 6,7 estremeció este martes el centro de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sin que inicialmente se reportaran víctimas o daños.

El sismo de baja profundidad tuvo su epicentro al sudeste de la ciudad de Palu, capital de la provincia central de Sulawesi, a las 10:27 horas locales (23:27 horas en Chile).

¿Qué se sabe del terremoto en Indonesia?

En específico, el temblor fue a 47 kilómetros al sureste de la ciudad de Palu, habitada por unas 390.000 personas. Cabe señalar que el movimiento telúrico ocurrió a 10 kilómetros de profundidad.

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El sismo fue registrado en una zona montañosa del interior de la isla por lo que no activó la alerta de tsunami.

Hasta el momento no se han reportado personas fallecidas.

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Videos del terremoto en Indonesia

A través de redes sociales, diferentes cuentas compartieron videos del momento del terremoto. En la imágenes se aprecia el temor de las personas, ya que muchas comenzaron a correr:

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