No duró una semana en nuevo trabajo: Profesora en Estados Unidos fue despedida por tener una cuenta en OnlyFans

21 mar. 2024 - 10:44 hrs.

Una desagradable experiencia laboral es la que tuvo que vivir Brianna Coppage, una profesora estadounidense que renunció, luego de que supiera que subía contenidos para adultos en la plataforma "OnlyFans" y que posteriormente fue despedida en un nuevo trabajo.

La educadora había optado hace poco poner término a su anterior vínculo laboral, y sufrió un verdadero dolor de cabeza a los pocos días en su nuevo trabajo, ya que no alcanzó a durar una semana. Esto, porque en el empleo decidieron despedirla tras enterarse del uso que la docente le daba a la plataforma.

De acuerdo a lo que señalaron sus jefes a la hora de justificar la desvinculación, el hecho de tener una cuenta en la plataforma "violaba la política de redes sociales".

La profesora de 28 años reclama que en la entrevista de trabajo fue sincera respecto a lo que han sido sus experiencias laborales anteriores y las razones por las que dejó cada una de ellas, pero no fue hasta después de ser aceptada en el empleo que descubrieron su actividad en internet.

"Admitieron que no llamaron a mis referencias ni me buscaron en Google antes de contratarme", agregó Coppage. "Afirman que violé su política de redes sociales, pero no me responderán con la forma en que la violé", explicó.

La salida de su anterior empleo

A la hora de referirse a lo que fue el término de su trabajo anterior, la docente precisó que en ese lugar desempeñó sus labores durante dos años hasta que descubrieron su sitio donde almacenaba el polémico contenido.

Después de eso, decidió renunciar, argumentando que buscaba paz. "No quiero que la escuela siga recibiendo odio", agregó, "me gustaría que la educación de los estudiantes pueda volver a la normalidad, merecen tener un gran año", apuntó en esa oportunidad, de acuerdo a lo que señala en el NewYork Post.

En un principio, transparentó que la idea de crear contenido en OnlyFans nació con miras a robustecer sus ingresos, pues en sus labores como profesora recaudaba 42 mil dólares al año (40 millones de pesos).

Desde que renunció, en cambio, ha recaudado más de un millón de dólares. Según su biografía en la redsocial X, está entre las cuentas del 0,1% mejor calificadas en OnlyFans.