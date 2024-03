Detienen a tres niños de 11, 12 y 16 años por robar un banco en Estados Unidos

Tres menores de 11, 12 y 16 años, apodados por el FBI como los "Little Rascals" (pequeños bribones) fueron arrestados por presuntamente robar un banco en Texas, Estados Unidos, informaron las autoridades.

La oficina del FBI en Houston informó en una publicación en X (antes Twitter) que tres menores fueron acusados con cargos de "robo mediante amenaza".

Los niños, que no fueron identificados por ser menores de edad, fueron puestos bajo custodia este martes.

El FBI había publicado una foto de los chicos sospechosos luego de que robaran un banco el 14 de marzo, con la leyenda "créanlo o no, ellos acaban de robar un (banco) Wells Fargo".

Recognize these "little rascals"? Believe it or not they just robbed the Wells Fargo at 10261 North Freeway. If you know who and where they are contact police immediately or @crimestophou at 713-222-TIPS. #HouNews pic.twitter.com/0rw6jfPFEA