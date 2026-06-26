Trump amenaza con arancel del 100% a los países europeos por el impuesto a los servicios digitales

26 jun. 2026 - 13:18 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el viernes con imponer aranceles del 100% a los países europeos que establecen un impuesto sobre los servicios digitales, incluso si ello implica anular los acuerdos comerciales.

"Muchos países europeos están debatiendo la aplicación inminente de un impuesto sobre los servicios digitales dirigidos contra empresas estadounidenses. (...) Cualquier país que imponga tal impuesto recibirá como respuesta inmediata un arancel del 100% sobre todos los bienes enviados a Estados Unidos", escribió Trump en su red Truth Social.

Además, añadió que "este arancel anulará los acuerdos comerciales concluidos con el país en cuestión".

Este anuncio de Trump tiene lugar apenas un día después de que los países de la Unión Europea (UE) dieran luz verde a un acuerdo comercial negociado el año pasado con Estados Unidos, que limita al 15% los impuestos a las importaciones europeas.

Trump tilda ataque iraní en estrecho de Ormuz de "violación estúpida" del alto el fuego

Trump, en tanto, calificó el ataque de Irán con drones en el estrecho de Ormuz como una "violación estúpida" del alto el fuego.

"Uno de los drones impactó de lleno en la cubierta superior de un barco de carga grande y muy caro", mientras que otros tres fueron derribados, publicó Trump en su plataforma Truth Social, en aparente referencia a un ataque contra un buque ocurrido el día anterior.

El ataque se produjo a 7,5 millas náuticas (14 kilómetros) al sureste de Dahit, una localidad del sultanato de Omán.

El incidente se produjo tras más de una semana de relativa calma en el estrecho de Ormuz, después de que Irán y Estados Unidos levantaran bloqueos mutuos como parte de un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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