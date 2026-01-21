Con puertos USB y de color negro al frente: Así serán los modernos trenes que tendrá la Línea 7 del Metro de Santiago

21 en. 2026 - 13:34 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago presentó el primer tren Metropolis AS-22-UTO, el que circulará en la futura Línea 7. El carro empezará una fase de pruebas antes de la entrega, prevista para el segundo semestre de 2026.

La muestra se realizó en la planta de la empresa Alstom en Brasil, donde se planea fabricar un total de 37 trenes de cinco vagones, que beneficiarán a un total de 1,6 millones de santiaguinos.

¿Cómo son los nuevos trenes de la Línea 7?

Según explicó Guillermo Muñoz, presidente del directorio de Metro de Santiago, los nuevos trenes tienen una longitud de 102 metros, capacidad para 1.247 pasajeros, más dos espacios para personas con movilidad reducida.

Foto: Metro de Santiago

"Están fabricados en acero inoxidable, lo que les confiere durabilidad y reduce el consumo eléctrico. Los vagones tendrán cuatro puertas y pasillos amplios y abiertos para garantizar un flujo fluido de pasajeros", afirmó.

Además, tendrán una tecnología similar a los trenes de las Líneas 3 y 6, pues estarán equipados con aire acondicionado, pantallas con actualizaciones de rutas y estaciones, puertos de carga USB-C y un moderno sistema de seguridad con cámaras de alta resolución e intercomunicadores para hablar con el centro de control del Metro. No habrá conductor.

Foto: Metro de Santiago

¿Cuándo se inaugura la Línea 7?

Las proyecciones indican que la Línea 7 podría inaugurarse el año 2028, permitiendo así conectar 26 kilómetros y 19 estaciones en tan solo 37 minutos, 49% menos que un viaje en bus.

La Línea 7 atravesará siete comunas: Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Vitacura y Las Condes.