SII alerta por fraude en WhatsApp en plena Operación Renta 2026: Así buscan robar tus datos

13 abr. 2026 - 17:21 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) alertó sobre la circulación de un mensaje fraudulento a través de WhatsApp en el contexto de la Operación Renta 2026, el cual busca hacerse pasar por el organismo para engañar a los contribuyentes.

Según informó la institución mediante sus redes sociales, el mensaje incluye una imagen en la que se solicita a los usuarios contactarse con un número específico, además de entregar datos personales sensibles.

SII nunca pide datos personales

Entre la información requerida se encuentran el RUT, la Clave Única y datos bancarios asociados a eventuales devoluciones de impuestos, como el tipo de cuenta, banco y número de la misma.

Desde el SII fueron enfáticos en señalar que este tipo de comunicaciones nunca son solicitadas por el organismo.

Llamado a no caer en el engaño

En ese contexto, la entidad reiteró que si una persona recibe mensajes de este tipo por WhatsApp u otros medios, debe asumir que se trata de un intento de fraude.

Asimismo, se entregó una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de estafas:

No compartas datos personales

No hagas clic en enlaces sospechosos

Elimina el mensaje

Finalmente, desde el organismo hicieron un llamado a resguardar la información personal y mantenerse alerta ante este tipo de engaños, especialmente en periodos de alta actividad como la Operación Renta.

? Alerta mensaje falso ?

Si recibes mensajes como estos por WhatsApp u otros medios, no son del SII.

? No compartas datos

? No hagas clic en enlaces

?? Elimina el mensaje

? Cuida tu información y evita fraudes. pic.twitter.com/mQdmuw4Y4R — SII (@SII_Chile) April 13, 2026

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