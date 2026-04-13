SII alerta por fraude en WhatsApp en plena Operación Renta 2026: Así buscan robar tus datos
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
El Servicio de Impuestos Internos (SII) alertó sobre la circulación de un mensaje fraudulento a través de WhatsApp en el contexto de la Operación Renta 2026, el cual busca hacerse pasar por el organismo para engañar a los contribuyentes.
Según informó la institución mediante sus redes sociales, el mensaje incluye una imagen en la que se solicita a los usuarios contactarse con un número específico, además de entregar datos personales sensibles.
SII nunca pide datos personales
Entre la información requerida se encuentran el RUT, la Clave Única y datos bancarios asociados a eventuales devoluciones de impuestos, como el tipo de cuenta, banco y número de la misma.
Desde el SII fueron enfáticos en señalar que este tipo de comunicaciones nunca son solicitadas por el organismo.
Llamado a no caer en el engaño
En ese contexto, la entidad reiteró que si una persona recibe mensajes de este tipo por WhatsApp u otros medios, debe asumir que se trata de un intento de fraude.
Asimismo, se entregó una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de estafas:
- No compartas datos personales
- No hagas clic en enlaces sospechosos
- Elimina el mensaje
Finalmente, desde el organismo hicieron un llamado a resguardar la información personal y mantenerse alerta ante este tipo de engaños, especialmente en periodos de alta actividad como la Operación Renta.
? Alerta mensaje falso ?— SII (@SII_Chile) April 13, 2026
Si recibes mensajes como estos por WhatsApp u otros medios, no son del SII.
? No compartas datos
? No hagas clic en enlaces
?? Elimina el mensaje
? Cuida tu información y evita fraudes. pic.twitter.com/mQdmuw4Y4R
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