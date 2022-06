"Es lo peor que te puede pasar": Pedro Carcuro habla por primera vez sobre la muerte de su hijo menor

20 jun. 2022 - 14:00 hrs.

Una sincera entrevista dio durante este fin de semana el histórico periodista deportivo Pedro Carcuro, en donde abordó sus sensaciones sobre la muerte de su hijo menor, Franco, quien falleció en 2009.

"Es imposible de sobrellevar, no se puede, es un puñal que no te lo puedes sacar nunca. Es lo peor que te puede pasar", reconoció el periodista, quien habló por primera vez de esta situación en un programa de Canal 13.

Cabe destacar que Franco, de profesión abogado, sufría de depresión endógena, y en septiembre de 2009 decidió poner fin a su vida a sus 32 años.

"¿Por qué a mí me tocó esto?"

A pocos meses que se cumplan 13 años de la muerte de Franco, el periodista reconoció que con el paso del tiempo, ha podido encontrarle una explicación a la decisión que tomó su hijo. "Hay una enfermedad detrás de todo... la depresión es como un cáncer del alma y la mente", sostuvo.

De izquierda a derecha: Pedro Carcuro, Fernando Niembro y Franco Carcuro

"Esa es la explicación, pero para uno desde la vereda del amor, desde la relación de padre con un hijo, donde conversábamos todos los días, a cada rato y de todo, uno no lo puede aceptar, no lo puede entender. Uno se pregunta, ¿y por qué pasó esto? ¿Por qué a mí me tocó esto? ¿Por qué esta injusticia tan grande?", se cuestionó.

Pedro asumió que la tristeza "es parte de una mochila que se hace insoportable de llevar", y que muchas veces ha esperado, sin éxito, que el paso del tiempo pueda calmar su sentir.

"Uno siempre piensa que mágicamente, de alguna manera, va a llegar una solución, pero no aparece, en estos casos no aparece", lamentó, agregando que pese a su muerte, lo siente a su lado.

"La felicidad es de momentos y la pena te acompaña siempre... uno tiene que aprovechar los momentos felices", cerró.

