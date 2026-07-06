Es utilizado por Estados Unidos: Así es el moderno helicóptero que le ofrecieron al Ejército de Chile

06 jul. 2026 - 17:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Ejército de Chile recibió una oferta para adquirir helicópteros UH-60 Black Hawk, una de las aeronaves militares multipropósito más utilizadas del mundo.

Según publicó Infodefensa, representantes de la empresa ACE Aeronautics sostuvieron una reunión con personal de la Brigada de Aviación del Ejército (BAVE), donde presentaron sus capacidades para modernizar, reacondicionar y vender helicópteros Sikorsky UH-60A+ y UH-60L provenientes del Ejército de Estados Unidos.

Así es el moderno helicóptero que podría comprar el Ejército

El UH-60 Black Hawk es un helicóptero utilitario desarrollado por Sikorsky que ha sido utilizado durante décadas por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y numerosos países alrededor del mundo.

Su diseño le permite cumplir una amplia variedad de misiones, como transporte de tropas, evacuación médica, operaciones de rescate, apoyo logístico y despliegue de fuerzas especiales.

Dependiendo de su configuración, puede transportar hasta 11 soldados completamente equipados, además de cuatro tripulantes, o bien trasladar carga tanto en la cabina como suspendida mediante gancho externo.

ACE Aeronautics

¿Qué versiones fueron ofrecidas?

La propuesta presentada al Ejército contempla las variantes UH-60A+ y UH-60L, ambas retiradas del servicio por el Ejército de Estados Unidos y reacondicionadas por ACE Aeronautics.

Según explicó la empresa, estas versiones destacan por tener un mantenimiento más sencillo que modelos más recientes y porque sus componentes no poseen límite de vida útil, lo que facilita su operación y reduce costos de mantenimiento.

Además, las aeronaves pueden incorporar distintos equipos según las necesidades operativas, entre ellos:

Sistemas electroópticos e infrarrojos.

Comunicaciones tácticas.

Sistemas de planificación de misiones con visión nocturna (NVG).

Estanques auxiliares de combustible.

Diversos equipos opcionales para ampliar sus capacidades.

La empresa también indicó que es posible integrar sistemas de autoprotección y armamento, aunque su exportación depende de las autorizaciones del gobierno de Estados Unidos.

¿Significa que Chile comprará estos helicópteros?

Por ahora no. La reunión correspondió a una presentación comercial de la empresa ante la Brigada de Aviación del Ejército, por lo que no implica que exista una compra acordada ni un proceso de adquisición en curso.

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