Podrá combatir amenazas por mar, aire y bajo el agua: Así es la poderosa fragata que fue comprada por país sudamericano

16 jun. 2026 - 11:51 hrs.

¿Qué pasó?

Con más de 100 metros de largo y capacidad para enfrentar amenazas en la superficie, bajo el agua y en el aire, una nueva fragata busca posicionarse entre las embarcaciones militares más modernas de América Latina.

Se trata de la Plataforma Estratégica de Superficie (PES), proyecto con el que Colombia pretende modernizar su Armada con el inicio de la construcción del que será el mayor buque militar fabricado hasta ahora en el país.

Así será la moderna fragata que construye Colombia

La nueva embarcación medirá 107,5 metros de largo y más de 14 metros de ancho. Además, será la primera fragata construida íntegramente en territorio colombiano, según publicó El Crónista.

Está basada en el diseño Damen SIGMA Clase 10514, utilizado por distintas armadas del mundo y desarrollado para incorporar nuevas tecnologías y sistemas de defensa a lo largo de su vida útil.

La construcción contempla 52 bloques de acero naval ensamblados en los astilleros de Cotecmar, empresa estatal colombiana encargada de liderar el proyecto.

Armada de Colombia

Podrá combatir por mar, aire y bajo el agua

Uno de los aspectos más destacados del barco es su capacidad para desempeñar múltiples funciones. Entre las misiones para las que fue diseñado se encuentran operaciones de guerra antisuperficie, antisubmarina y antiaérea, además de tareas de vigilancia marítima, control de rutas estratégicas y protección de puertos.

La fragata también estará preparada para participar en ejercicios internacionales y operaciones conjuntas con otras armadas gracias a su compatibilidad con estándares utilizados por países miembros de la OTAN.

La construcción de esta fragata forma parte de un programa más amplio con el que Colombia pretende renovar sus capacidades navales durante los próximos años. De hecho, la iniciativa contempla la incorporación de cuatro fragatas en total.

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