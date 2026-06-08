A días de su revisión de cautelares: Jorge Valdivia vuelve a quedar con arresto domiciliario nocturno

08 jun. 2026 - 19:02 hrs.

¿Qué pasó?

En un nuevo e importante vuelco en el panorama judicial que enfrenta el exfutbolista Jorge Valdivia, la Corte de Apelaciones de Santiago determinó revocar la reciente resolución que había flexibilizado sus medidas cautelares.

Tras acoger los recursos presentados por el Ministerio Público y la parte querellante, el tribunal de alzada ordenó que el imputado se reincorpore de manera inmediata al régimen de arresto domiciliario parcial nocturno.

La determinación provino directamente de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones, la cual echó por tierra lo resuelto previamente por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Con este nuevo dictamen, las medidas cautelares vigentes para el exseleccionado nacional son las siguientes: arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional, firma mensual y la prohibición total de acercarse a las víctimas.

El origen de la apelación

Los hechos que desencadenaron este escenario se remontan al pasado 29 de mayo, fecha en la que la defensa de Valdivia solicitó formalmente una audiencia para revisar sus cautelares. En dicha instancia, los abogados del otrora deportista consiguieron que el tribunal de garantía rebajara las restricciones vigentes de arresto nocturno, dejándolo únicamente sujeto a la firma mensual y al arraigo nacional.

Sin embargo, esta tregua judicial duró poco. La Fiscalía de Género de la Fiscalía Metropolitana Oriente, disconforme con el criterio adoptado por el juzgado de garantía, interpuso rápidamente un recurso de apelación.

Tras analizar los antecedentes, la Corte resolvió a favor de las tesis presentadas por el Ministerio Público, determinando que la reclusión nocturna sigue siendo una medida necesaria para proteger el proceso.

Un proceso judicial extenso

Con este dictamen, Jorge Valdivia regresa formalmente al régimen de reclusión en su hogar durante las noches, una condición que venía cumpliendo desde enero de 2025. Fue en esa fecha cuando abandonó el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Rancagua, luego de que otra resolución modificara su prisión preventiva inicial.

Actualmente, la Fiscalía mantiene una exhaustiva investigación en contra del exjugador de Colo Colo por su presunta participación en cuatro delitos de connotación sexual, correspondientes a dos denuncias por violación, una por abuso sexual agravado y otra por abuso sexual simple.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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