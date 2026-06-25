El mate aumenta su consumo en Chile: Los beneficios y los sabores que ganan terreno

25 jun. 2026 - 08:12 hrs.

El mate es mucho más que una bebida. Es un ritual de encuentro, una forma de pausar el día y, en invierno, una de las mejores maneras de entrar en calor. No es casualidad que su consumo aumente de forma exponencial durante los meses más fríos del año.

Según datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate de Argentina, los cuatro meses invernales concentran las mayores salidas tanto hacia el mercado interno como el externo. En 2025, septiembre registró exportaciones de más de 7,2 millones de kilos, mientras que julio superó los 6,5 millones, cifras que hablan del peso que tiene esta bebida durante el invierno.

Chile viene ganando terreno como mercado importador. Si hace una década el consumo per cápita era de apenas 0,1 kilos anuales, hoy ya está en 0,3, una cifra que refleja cómo el mate ha ido conquistando nuevos hogares y nuevas rutinas en el país.

Beneficios del mate

Más allá del placer que genera, el mate tiene beneficios concretos para el organismo. Es rico en antioxidantes, estimula el sistema inmune y aporta energía sostenida sin los picos abruptos del café.

Además, es fuente natural de vitaminas del grupo B, magnesio y zinc, nutrientes clave para combatir el cansancio invernal con un efecto más gradual y equilibrado que otras bebidas estimulantes.

"El invierno nos invita a tomar bebidas calientes, por lo que se convierte en la época del año ideal para disfrutar del mate. Invitamos al público chileno a descubrir los sabores de nuestras yerbas, para que estos meses fríos tengan sabor a yerba, sea cual sea que prefieras", explica Carolina Valeria, Gerenta de Marketing y Comunicaciones de CBSé.

Nuevas opciones

Para quienes quieren ir más allá de la yerba tradicional, la oferta de sabores ha crecido considerablemente. La marca tiene para este invierno tres variedades recomendadas: Hierbas Serranas, la receta original con menta, poleo y peperina; Guaraná, que suma las propiedades energizantes de esta fruta a la base de yerba mate; y Frutos del Bosque, con notas de arándano, frambuesa, cereza y frutilla con un toque de rosa mosqueta.

Las tres variedades son libres de gluten y están pensadas para distintos perfiles de consumidor. Una forma de hacer del mate de invierno algo distinto cada día, sin perder la esencia de una bebida que lleva décadas calentando tardes frías a ambos lados de la cordillera.

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