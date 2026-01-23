"Ya tenemos bastante adelantado": Kast responde por definición de subsecretarios

23 en. 2026 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

A horas de iniciar su gira por Centroamérica, el Presidente Electo, José Antonio Kast conversó con Meganoticias y confirmó los avances en el nombramiento de subsecretarios, luego de que el pasado martes anunciara su gabinete de ministros.

Cabe recordar que esté sábado partirá rumbo a República Dominicana, para luego pasar por El Salvador, donde visitará la cárcel de Bukele, concluyendo el viaje en Panamá.

¿Qué dijo Kast sobre las subsecretarías?

Al ser consultado por el nombramiento de subsecretarios, Kast afirmó que "vamos avanzando, ya tenemos bastante adelantado, ahora con la gira que voy a iniciar mañana voy a tener ralentizar un poquito algunas cosas".

"Pero seguimos trabajando. Aquí queda el equipo completo, que sigue trabajando para tener subsecretarios, delegados regionales", agregó.

Sobre los trascendidos de que Germán Codina será delegado presidencial indicó que no puede confirmar nada y que "los vamos a presentar a todos juntos en breve".

