Estudiante creó imágenes con IA de un tiroteo universitario y las publicó en redes sociales: Terminó expulsado

22 jul. 2026 - 11:24 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave episodio se vivió en el campus Concepción de la Universidad Andrés Bello (UNAB), luego de que un estudiante de Enfermería compartiera en redes sociales fotografías generadas con inteligencia artificial luciendo equipo táctico y municiones, justo en medio de una alerta por supuestas amenazas de ataque en el recinto. Tras ser sancionado por la institución, la Corte de Apelaciones de Concepción respaldó la medida disciplinaria del plantel y confirmó su expulsión definitiva.

El caso reactivó el debate sobre los límites en el uso de herramientas digitales y la responsabilidad de los usuarios en redes sociales, especialmente cuando estas conductas afectan la seguridad de toda una comunidad universitaria.

"Tiroteo 10 de abril"

La historia se remonta a abril de este año, cuando la directiva de la UNAB debió activar protocolos de emergencia y presentar denuncias ante Carabineros tras el hallazgo de diversos rayados en los baños del campus. Mensajes como "Tiroteo 10 de abril" y "Todos morirán" preocuparon inmediatamente a alumnos y docentes.

En medio del clima de tensión e incertidumbre que se vivía en el país, tras el homicidio de una inspectora en un colegio de Calama, el estudiante sancionado subió dos imágenes a su cuenta de Instagram. En ellas aparecía con casco, chaleco antibalas y un cargador lleno de municiones. Las fotografías, creadas mediante IA, estaban acompañadas del texto: “Outfit para mañana”.

La publicación encendió las alarmas de inmediato: sus propios compañeros lo denunciaron ante las autoridades del plantel, lo que derivó en la intervención de la policía y el inicio de un sumario interno.

La justicia respaldó a la universidad

Aunque el alumno acudió a los tribunales argumentando que la sanción era arbitraria, los ministros de la Primera Sala del tribunal penquista desecharon su reclamo de forma unánime. En el fallo, los jueces recalcaron que la casa de estudios actuó apegada a la ley y a sus reglamentos internos de convivencia.

Según la resolución, el universitario no solo violó las normas éticas del plantel, sino que intensificó el pánico y el temor colectivo en un momento crítico. Con esta decisión, la justicia dejó claro que la creación de contenido con IA tiene consecuencias legales y disciplinarias cuando atenta contra la tranquilidad de una comunidad universitaria.