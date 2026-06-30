Claude lanza Sonnet 5, un asistente de Inteligencia Artificial más económico y seguro

30 jun. 2026 - 17:41 hrs.

Anthropic, la empresa creadora de la línea de asistentes de inteligencia artificial Claude, ha publicado un nuevo modelo de IA, Sonnet 5. Este se presenta como una alternativa menos onerosa pero con un rendimiento similar a sus productos más avanzados, en un contexto de fuerte aumento de los costos de estos desarrollos.

Tras un periodo de promoción que se prolongará hasta finales de agosto, Sonnet 5 se facturará a un precio un 40% inferior al de Opus 4.8, el modelo para el público en general más potente de Anthropic.

Un enfoque en la ciberseguridad

La empresa con sede en San Francisco asegura en un documento que el nuevo modelo Sonnet 5 ofrece también una "capacidad mucho menor de efectuar tareas peligrosas de ciberseguridad que los modelos Opus".

Esta afirmación se produce después de que el gobierno estadounidense obligara a Anthropic a restringir el acceso a su IA más potente, Mythos 5, y a suspender otro modelo destacado del grupo, el Fable 5, por temor a que se utilicen para ciberataques.

Contexto del ecosistema Claude

Sonnet 5 es el último de la familia Sonnet, una gama de interfaces rápidas y más baratas, recomendadas para aplicaciones cotidianas más que para tareas de investigación. La gama Sonnet es menos potente y sofisticada que la otra gran línea de productos de Anthropic, Opus, o que los modelos de vanguardia Mythos 5 y Fable 5.

Todos ellos, junto con otros como Haiku, forman parte de Claude, el nombre genérico de la IA de Anthropic.

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