Llegan a Chile los lentes inteligentes de Meta en alianza con dos famosas marcas: Estos son los precios y modelos

30 jun. 2026 - 15:52 hrs.

El mercado de la tecnología portátil o wearables vive un hito clave en nuestro país. Esta semana se concreta el arribo oficial a Chile de los esperados lentes con inteligencia artificial desarrollados por Meta, en alianza con dos de los gigantes ópticos más importantes del mundo: Ray-Ban y Oakley.

Esta nueva categoría de dispositivos fusiona el diseño clásico y de alto rendimiento con herramientas tecnológicas avanzadas, como cámaras de alta resolución en primera persona, audio integrado y el asistente de voz Meta AI.

Ray-Ban Meta (segunda generación)

La icónica marca de moda trae su segunda generación de anteojos inteligentes, los cuales presentan mejoras sustanciales en hardware, un diseño mucho más estilizado y la figura global de Jennie (integrante de BLACKPINK) como embajadora de la línea.

Estos modelos incorporan una cámara ultra gran angular de 12 MP para capturar fotos y videos en primera persona, altavoces de oído abierto para escuchar música o llamadas sin aislarse del entorno, y un botón físico de acción directa.

Modelos Tradicionales (Wayfarer, Headliner y Skyler) : Son las siluetas clásicas equipadas con cristales transparentes, polarizados o con tecnología inteligente Transitions Gen S. Su precio parte desde los $450.000 CLP .

: Son las siluetas clásicas equipadas con cristales transparentes, polarizados o con tecnología inteligente Transitions Gen S. Su precio parte desde los . Modelos de Cristales Graduados (Blayzer Optics y Scriber Optics): Pensados especialmente para quienes necesitan receta óptica, estos armazones cuentan con almohadillas nasales intercambiables, patillas ajustables y bisagras con rotación extendida. Sus valores comienzan en los $510.000 CLP, disponibles en tonos como negro, verde oliva, beige piedra y gris hielo.

Oakley Meta: Enfocados en el deporte y rendimiento

Por su parte, Oakley hace su debut en el segmento inteligente de la mano de Meta con dos variantes orientadas al entrenamiento al aire libre, el ciclismo y la resistencia en carrera, representadas por el astro del fútbol Kylian Mbappé.

Oakley Meta Vanguard : Diseñados específicamente para deportistas exigentes. Cuentan con cristales con tecnología PRIZM, campo de visión de 122°, reducción de ruido del viento para mejorar el audio y certificación de resistencia al agua y al polvo IP67. Además, su forma es completamente compatible con cascos de ciclismo. Tienen un valor de salida de $590.000 CLP .

: Diseñados específicamente para deportistas exigentes. Cuentan con cristales con tecnología PRIZM, campo de visión de 122°, reducción de ruido del viento para mejorar el audio y certificación de resistencia al agua y al polvo IP67. Además, su forma es completamente compatible con cascos de ciclismo. Tienen un valor de salida de . Oakley Meta HSTN: Una alternativa híbrida diseñada para el rendimiento deportivo pero con estilo versátil para la vida urbana cotidiana. Incluye protección IPX4 frente a salpicaduras y opciones de cristales polarizados PRIZM Deep Water o cristales Transitions (amatista y gris).

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¿Dónde encontrarlos?

A partir de hoy, los anteojos Ray-Ban Meta y Oakley Meta estarán disponibles en las tiendas Ray-Ban, las tiendas Oakley, tiendas minoristas seleccionadas de EssilorLuxottica como Sunglass Hut, Solaris, Ópticas GMO, Ópticas Place Vendôme y a través de la red de distribución mayorista autorizada de la compañía, que incluye Ópticas Rotter & Krauss, JPT, Chilelentes.cl, Lens.cl y Ebest.cl.

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