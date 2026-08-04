Aumentaría el riesgo de accidentes: Sernac emite alerta por falla en marca de motos que podría inhabilitar sistema de frenos

04 ag. 2026 - 17:53 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva alerta de seguridad emitida por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) puso en aviso a los propietarios de un modelo de motocicleta Honda comercializado en el año 2026 en Chile.

El organismo informó que 63 unidades de la Honda CB125 Hornet podrían presentar un defecto en la rueda delantera que afectaría el funcionamiento del sistema de frenos ABS, lo que aumentaría el riesgo de accidentes.

La falla detectada

La situación fue comunicada por Honda Motor de Chile S.A. y corresponde a motocicletas fabricadas entre 2025 y 2026, comercializadas en el país durante este año.

"La empresa informa que en ciertos vehículos, la rueda delantera de la motocicleta podría venir sin el anillo de pulsos del sistema ABS instalado", expuso Sernac.

"Si la condición anterior se presenta, podría ocurrir la inhabilitación del sistema de frenos ABS, lo que podría aumentar el riesgo de colisión o accidentes", agregó.

La empresa indicó que, hasta la fecha, no se han reportado accidentes en Chile relacionados con este defecto.

¿Qué motocicletas están afectadas?

La alerta de seguridad considera las siguientes unidades:

Marca: Honda.

Modelo: CB125 Hornet.

País de origen: India.

Período de fabricación: 2025-2026.

Comercializadas en Chile: 2026.

Unidades afectadas: 63 motocicletas.

Honda informó que no existen unidades en stock, en tránsito ni en la cadena de distribución, por lo que todas las motocicletas involucradas ya fueron entregadas a los consumidores.

El VIN o número de chasis de las unidades afectadas lo puedes encontrar en ESTE LINK.

¿Qué deben hacer los propietarios?

Los dueños de una Honda CB125 Hornet deben verificar si su motocicleta forma parte de la campaña mediante el número VIN y, en caso de estar afectada, contactar a la empresa para coordinar una revisión.

Durante la inspección se realizará una comprobación visual para determinar si la rueda delantera cuenta con el anillo de pulsos del sistema ABS. Si la pieza no está instalada, Honda reemplazará la rueda completa.

La revisión tiene una duración aproximada de 12 minutos y no tendrá costo para los consumidores. Además, quienes tengan dudas sobre el procedimiento pueden comunicarse directamente con la empresa a través de los canales de atención dispuestos para esta campaña:

Teléfono / Call Center: 600 821 0021

Sitio web: motos.honda.cl/

Correo electrónico: contacto.motos@honda.cl

Sucursales: motos.honda.cl/concesionario/

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