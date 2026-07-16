Preocupación por riesgo de colapso de pasarela peatonal en Valparaíso tras paso de sistema frontal

16 jul. 2026 - 15:41 hrs.

¿Qué pasó?

Preocupación existe por el riesgo de colapso de una pasarela peatonal, ubicada en el plan de la ciudad de Valparaíso, a raíz del sistema frontal que durante este jueves se registra en la zona.

Pasarela con riesgo de colapso

La estructura metálica, emplazada bajo la quebrada del Cerro Placeres, fue construida para cruzar avenida España, una de las principales arterias de la comuna y que conecta con Viña del Mar.

Actualmente, algunos de sus pilares permanecen torcidos y rotos, por lo que existe un evidente peligro de colapso ante las fuertes lluvias y vientos que se registran en la ciudad.

Cabe destacar que la construcción ya había presentado inconvenientes tiempo atrás, por lo que se instaló una reja al principio de la escalera para evitar que la gente accediera.

Pese a que los peatones ya no pueden cruzar por ella, el eventual colapso de la estructura podría generar un grave riesgo para conductores.

De momento, el tránsito sigue funcionando en avenida España, una de las calles más transitadas de Valparaíso.



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