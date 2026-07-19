Argentina y España definen al campeón del Mundial 2026 este domingo

19 jul. 2026 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo 19 de julio se disputa la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se enfrentarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, para coronar al nuevo campeón del torneo.

El partido está programado para comenzar a las 15:00 horas de Chile.

¿Dónde se podrá ver la final del Mundial 2026?

El encuentro se podrá ver por televisión abierta a través de Chilevisión, canal que además dispondrá de una programación especial desde las 13:00 horas. La final también estará disponible en la señal de DSports y en las plataformas de streaming DGO y Paramount+.

Cómo llegaron los finalistas

Argentina avanzó a la definición tras remontar un 1-0 en contra frente a Inglaterra, con un gol de Enzo Fernández en los minutos finales y la conquista del triunfo en tiempo suplementario gracias a Lautaro Martínez.

España, en tanto, sorprendió al imponerse 2-0 sobre Francia en la otra semifinal, resultado con el que la Roja regresó a una final de Mundial después de 16 años.

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