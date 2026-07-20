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Así fue la llegada de los campeones del mundo en su regreso a España tras ganar la final ante Argentina

20 jul. 2026 - 11:20 hrs.

Los jugadores de la selección de fútbol de España, flamante campeona del mundo tras derrotar a Argentina, llegaron el lunes a Madrid, donde recorrerán calles repletas de fanáticos que los recibirán como héroes.

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