Así fue la llegada de los campeones del mundo en su regreso a España tras ganar la final ante Argentina
20 jul. 2026 - 11:20 hrs.
Los jugadores de la selección de fútbol de España, flamante campeona del mundo tras derrotar a Argentina, llegaron el lunes a Madrid, donde recorrerán calles repletas de fanáticos que los recibirán como héroes.
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