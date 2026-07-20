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"Sismicidad inducida por actividad humana: Investigadores españoles captaron las celebraciones del gol en la final del Mundial

Los sismógrafos de España captaron las vibraciones provocadas por los hinchas al estallar de alegría con el gol que le dio el triunfo a La Roja frente a Argentina en la final del Mundial, informó este lunes el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Investigadores del instituto de Geociencias Barcelona analizaron datos del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, que mostraron señales inusuales en ciudades como Algeciras, Barcelona, Cádiz y Granada, señaló el comunicado del CSIC.

Los sensores registraron tres ráfagas claras de actividad durante el partido: tras el gol de Ferran Torres, un segundo tanto que fue anulado por el VAR y la vibración más intensa después del pitazo final.

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Los científicos indicaron que se trató de "sismicidad inducida por actividad humana", en este caso los miles y miles de aficionados saltando, gritando y celebrando al mismo tiempo.

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Los sensores detectaron vibraciones similares durante la victoria de España en la final de la Eurocopa 2024 contra Inglaterra, cuando los goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal provocaron movimientos del suelo en Madrid y Barcelona.

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