"Sismicidad inducida por actividad humana: Investigadores españoles captaron las celebraciones del gol en la final del Mundial
- Por AFP
Los sismógrafos de España captaron las vibraciones provocadas por los hinchas al estallar de alegría con el gol que le dio el triunfo a La Roja frente a Argentina en la final del Mundial, informó este lunes el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Investigadores del instituto de Geociencias Barcelona analizaron datos del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, que mostraron señales inusuales en ciudades como Algeciras, Barcelona, Cádiz y Granada, señaló el comunicado del CSIC.
Los sensores registraron tres ráfagas claras de actividad durante el partido: tras el gol de Ferran Torres, un segundo tanto que fue anulado por el VAR y la vibración más intensa después del pitazo final.Ir a la siguiente nota
Los científicos indicaron que se trató de "sismicidad inducida por actividad humana", en este caso los miles y miles de aficionados saltando, gritando y celebrando al mismo tiempo.
Los sensores detectaron vibraciones similares durante la victoria de España en la final de la Eurocopa 2024 contra Inglaterra, cuando los goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal provocaron movimientos del suelo en Madrid y Barcelona.
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