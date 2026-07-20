Minsal decreta alerta sanitaria en regiones de Atacama y Coquimbo

20 jul. 2026 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

El ministerio de Salud decretó este lunes alerta sanitaria en las regiones de Atacama y Coquimbo frente al sistema frontal que ha dejado intensas lluvias y calles anegadas en varios puntos.

El Gobierno destacó que con esta medida se pretende "disponer de facultades extraordinarias para responder con mayor rapidez a las necesidades de salud de la comunidad afectada por el evento meteorológico".

¿Qué dijo la ministra de Salud?

La ministra May Chomali señaló que el riesgo para la salud de las personas suele aumentar en este tipo de emergencias, entre otras cosas, por los problemas de agua potable y el aislamiento en algunos sectores.

De acuerdo a lo anterior, la iniciativa plantea "disponibilizar los recursos que se requieran para agilizar la respuesta del sector salud ante las necesidades que presenten las regiones afectadas".

"Esto significa que tenemos mayor disponibilidad y mayor flexibilidad para hacer lo que nos corresponde hacer, que es resguardar la salud de la población en medidas preventivas como la vacunación masiva de Hepatitis A, que estamos realizando en los albergues, de trasladar pacientes de una forma más expedita desde las zonas más alejadas cuando no se pueda resolver su problema de salud en los lugares que están aislados, y también poder recuperar más prontamente la infraestructura hospitalaria que esté afectada por este desastre meteorológico", manifestó la autoridad.

Frente al sistema frontal que afecta al norte del país, el Gobierno decretó alerta sanitaria para las regiones de Atacama y Coquimbo. La medida se suma al estado de catástrofe ya declarado en Coquimbo y la provincia de Huasco, y busca reforzar la respuesta ante los daños dejados… pic.twitter.com/iHkugXvgc8 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) July 20, 2026

El traslado del Presidente Kast a la región de Coquimbo

En el marco de la emergencia, se confirmó que el Presidente José Antonio Kast se trasladará a la región de Coquimbo con la ministra Chomalí y el biministro Claudio Alvarado.

La secretaria de Estado participará de un COGRID e inspeccionará la instalación de un hospital de campaña en Ovalle.

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