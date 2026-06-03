Rebaja de hasta 80% en medicamentos y descuentos de $7.000 en gas: Cajas de Compensación refuerzan sus beneficios en invierno

03 jun. 2026 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

Las Cajas de Compensación reforzaron sus beneficios para ayudar a millones de afiliados a enfrentar los mayores gastos que trae la temporada invernal.

La iniciativa, denominada “Abriga tu bolsillo”, busca apoyar especialmente a familias de clase media y adultos mayores ante el aumento de los costos asociados a calefacción, salud y alimentación durante los meses más fríos del año.

Descuentos de hasta $7.000 en gas para calefacción

Actualmente, las cuatro Cajas de Compensación del país entregan estos beneficios a más de 7,4 millones de afiliados.

Uno de los principales gastos durante el invierno corresponde a la calefacción. Para aliviar ese impacto, las Cajas mantienen convenios con distribuidores de gas licuado con cobertura a nivel nacional.

Los afiliados pueden acceder a descuentos que alcanzan hasta los $7.000 por cilindro, además de cupones con precios preferenciales para cargas de 11 y 15 kilos.

Rebajas de hasta 80% en medicamentos y consultas médicas

Ante el aumento de enfermedades respiratorias propias de esta época del año, las Cajas también ofrecen importantes beneficios en salud.

Entre ellos destacan descuentos que van desde el 45% hasta el 80% en medicamentos adquiridos en farmacias en convenio. Para acceder al beneficio, los afiliados solo deben acreditar su condición presentando su cédula de identidad al momento de la compra.

Asimismo, existen descuentos en consultas médicas generales y de especialidad. En algunos casos, el copago puede ser inferior a $1.000.

Las Cajas también disponen de servicios de telemedicina gratuita o a bajo costo, además de convenios con centros médicos a lo largo del país y opciones de reembolso para determinados gastos de salud.

A ello se suman alternativas para acceder a la vacuna contra la influenza por valores inferiores a $1.000 en algunas instituciones.

Beneficios para alimentos y gastos del hogar

Las ayudas no solo están enfocadas en salud y calefacción. Las Cajas de Compensación también cuentan con convenios orientados a reducir el gasto en alimentación.

Entre los beneficios destacan descuentos de hasta 20% en supermercados tradicionales, comercios locales y mayoristas, además de rebajas en marcas de carnes y productos de despensa.

También existen alternativas de consumo sustentable mediante almacenes sociales con precios preferenciales y aplicaciones especializadas en rescate y suscripción de alimentos a bajo costo.

Cómo ahorrar en cuentas básicas durante el invierno

Para apoyar la economía familiar durante los meses más complejos, algunas Cajas ofrecen beneficios asociados al pago de servicios básicos.

Los afiliados pueden acceder a descuentos en productos para el hogar, artículos de limpieza y utensilios de cocina, además de recuperar dinero al pagar cuentas de luz y agua mediante cuentas digitales de prepago o el canje de puntos acumulados.

Para acceder a estos beneficios ingresa al sitio web de tu Caja de Compensación: