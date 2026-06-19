Así puedes obtener descuentos en gas licuado: Estas son las rebajas disponibles en junio

19 jun. 2026 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

El gas sigue siendo uno de los combustibles más utilizados en la cocina y calefacción, por lo que contar con descuentos es clave para aliviar el gasto familiar.

Actualmente, hay descuentos disponibles para afiliados o pensionados de cajas de compensaciones, vecinos de ciertas comunas, usuarios de determinados bancos o tarjetas bancarias, etcétera.

En primer lugar, las principales distribuidoras de gas del país mantienen convenios con las cuatro cajas de compensación: Caja Los Héroes, Caja Los Andes, Caja 18 y Caja La Araucana.

Descuentos en Gasco

Caja 18 : Hasta $5.000 de descuento en cilindros de 45 kg. Revisa aquí como obtener el beneficio.

: Hasta $5.000 de descuento en cilindros de 45 kg. Revisa aquí como obtener el beneficio. La Araucana : Rebajas de hasta $7.000 en cilindros de 45 kg. Revisa aquí como obtener el beneficio.

: Rebajas de hasta $7.000 en cilindros de 45 kg. Revisa aquí como obtener el beneficio. Los Héroes: Descuentos de hasta $5.000 en cilindros de 45 kg. Revisa aquí como obtener el beneficio.

Descuentos en Abastible

Caja Los Andes: Revisa aquí como obtener el beneficio. Los descuentos son:

$1.000 en cilindros de 5 kg. $2.000 en cilindros de 11 kg. $3.000 en cilindros de 15 kg. $4.500 en cilindros de 45 kg.

Descuentos en Lipigas

Caja 18 : Hasta $7.000 de descuento en cilindros de 45 kg. Revisa aquí como obtener el beneficio.

: Hasta $7.000 de descuento en cilindros de 45 kg. Revisa aquí como obtener el beneficio. La Araucana : Rebajas de hasta $5.000 en cilindros de 45 kg para pensionados y trabajadores. Revisa aquí como obtener el beneficio.

: Rebajas de hasta $5.000 en cilindros de 45 kg para pensionados y trabajadores. Revisa aquí como obtener el beneficio. Los Héroes: Beneficio similar, con descuentos de hasta $5.000 en cilindros de 45 kg. Revisa aquí como obtener el beneficio.

Alianza municipios Lipigas

Además, Lipigas informó que mantiene una alianza con más de 200 municipalidades en todo Chile, que ofrece descuentos directos a los vecinos en la compra de cilindros de gas:

5 kilos: Descuentos de $2.000

Descuentos de $2.000 11 y 15 kilos: Descuentos de $4.000

Descuentos de $4.000 45 kilos: Descuentos de $7.000

Para hacer efectiva esta promoción, los vecinos de las comunas deben inscribirse en su respectivo municipio, ya sea de forma online o presencial, según el mecanismo definido por cada comuna.

Una vez registrados, los vecinos podrán pedir hasta dos cargas de gas con rebaja al mes entregando su RUT al comprar por la Lipiapp MiCilindro, el call center 600 600 6200 y el WhatsApp +56 9 3399 9000.

LipiVecino

También existe el programa LipiVecino, el canal de venta sin delivery de Lipigas. La empresa cuenta con más de 170 puntos de venta directa, en más de 70 ciudades del país y beneficiando a más de 13 millones de personas.

A través de este sistema, las personas pueden acercarse con su cilindro vacío a un local adherido y comprar gas a un menor precio, al ahorrarse el costo de despacho de hasta $3.500.

Esta promoción se puede agregar al convenio de las 200 municipalidades antes mencionado. Por ejemplo, al comprar un balón de 15 kilos y sumando ambos beneficios, se podrían ahorrar hasta $7.500.

Para acceder a estos beneficios, los afiliados deben verificar las condiciones en los sitios oficiales de cada caja y seguir el proceso indicado para hacer uso de su descuento.

Los descuentos de gas en junio

Las principales distribuidoras continúan con importantes descuentos este mes de junio. Revisa a cuáles puedes acceder en este sexto mes del año:

Lipigas

Descuento por RUT : Recibe un descuento específico en todos los formatos con tu RUT al inscribirse en el siguiente formulario. Haz click aquí).

: Recibe un descuento específico en todos los formatos con tu RUT al inscribirse en el siguiente formulario. Haz click aquí). WOM : Hasta $7.000 de descuento por recarga. Haz click aquí.

Haz click aquí. Banco BCI : Hasta un 40% de descuento sobre el pedido para clientes con cuenta LipiApp MiCilindro y pagando con tarjetas de crédito BCI. Haz click aquí.

: Hasta un 40% de descuento sobre el pedido para clientes con cuenta LipiApp MiCilindro y pagando con tarjetas de crédito BCI. Haz click aquí. BancoEstado : Hasta $7.000 de descuento en gas dependiendo del formato, entre 5, 11, 15 y 45 kg. Haz click aquí.

: Hasta $7.000 de descuento en gas dependiendo del formato, entre 5, 11, 15 y 45 kg. Haz click aquí. CMR canje : Desde $6.000 hasta $16.000 de descuento, canjeando entre 2000 y 5500 CMR puntos, respectivamente. Haz click aquí.

: Desde $6.000 hasta $16.000 de descuento, canjeando entre 2000 y 5500 CMR puntos, respectivamente. Haz click aquí. Coopeuch : Hasta $10.000 de descuento en gas. Haz click aquí.

: Hasta $10.000 de descuento en gas. Haz click aquí. Farmacia para todos (Fracción) : Obtén 15% de descuento en todos los formatos. Haz click aquí.

: Obtén 15% de descuento en todos los formatos. Haz click aquí. Mercado Pago: 20% de descuento en recargas para clientes habituales y rebajas de hasta el 70% para nuevos clientes. Haz click aquí.

Revisa aquí todos los descuentos de Lipigas disponibles en junio.

Abastible

Pedir por WhatsApp : Hasta $6.000 de descuento al solicitar un cilindro Abastible desde WhatsApp. Más detalles aquí.

Hasta $6.000 de descuento al solicitar un cilindro Abastible desde WhatsApp. Más detalles aquí. Locales Abastible Al Paso: Lleva el cilindro vacío al local de distribución Abastible y obtendrás un descuento exclusivo en tu compra de hasta $8.500. Más detalles aquí.

Gasco

Cencosud Scotiabank : Hasta un 20% de descuento para cargas de 11 y 15 kg.

: Hasta un 20% de descuento para cargas de 11 y 15 kg. Itaú : $12.000 de descuento en cargas de gas canjeando Itaú puntos.

: $12.000 de descuento en cargas de gas canjeando Itaú puntos. Scotiabank : Recibe un 40% de descuento en cargas de 5, 11, 15 o 45 kg.

: Recibe un 40% de descuento en cargas de 5, 11, 15 o 45 kg. Ripley Puntos : Hasta $15.000 de descuento al canjear puntos GO.

: Hasta $15.000 de descuento al canjear puntos GO. Mercado Pago : 15% de descuento en cargas de 5, 11, 15 o 45 kg.

: 15% de descuento en cargas de 5, 11, 15 o 45 kg. Tenpo : Obtén hasta $6.000 de descuento en cargas de 11 y 15 kg.

: Obtén hasta $6.000 de descuento en cargas de 11 y 15 kg. La Araucana: $3.500 de descuento en gas.

Revisa todas las promociones y convenios de Gasco disponibles en junio.

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